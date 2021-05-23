На Жанну Рябцеву написали жалобу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Инициативная группа свердловчан обратилась в федеральный и областной оргкомитеты по проведению праймериз «Единой России» с просьбой исключить из числа участников предварительного голосования главу исполкома свердловского отделения ОНФ Жанну Рябцеву. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Авторы письма указывают на нарушение Рябцевой условий праймериз: она проводит агитацию за конкретных кандидатов. «В соответствии с п. 2 ст. 18 Положения о предварительном голосовании… проведение агитации в период предварительного голосования запрещено», — отмечается в документе. Подписанты указывают на то, что в интернете действует сайт, который содержит агитационные материалы, размещенные от имени Рябцевой. Кроме того, заявители сообщают, что листовки Рябцевой с фамилиями конкретных кандидатов раздают своим подчиненным главы ряда муниципалитетов региона. В числе «рекомендуемых» имен — свердловский «молочный король» Сергей Майзель и депутат Госдумы Лев Ковпак. Проголосовавшим за людей из списка обещают шоколадку.

«Я рассказываю про волонтеров [работавших во время пандемии], это моя личная инициатива. Агитацию никакую не веду. Каждый кандидат просто обязан приглашать сторонников на праймериз. Волонтеры — ребята активные, они составляют примерно треть участников предвыборного голосования. Наверно будут недовольные, кому-то это не нравится. Но это история про внутреннюю конкуренцию, это хорошо», — прокомментировала Рябцева в беседе с URA.RU. Она подчеркнула, что не просила о поддержке ни одного свердловского мэра, поэтому если они решили рассказать о волонтерах, то это их личная инициатива. В пресс-службе регионального отделения ЕР пообещали прокомментировать информацию позднее.

Как писало URA.RU, Рябцева выдвинулась на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Ожидается, что она войдет в первую тройку регионального партсписка сразу после губернатора Евгения Куйвашева и соавтора поправок в Конституцию Павла Крашенинникова.

URA.RU

листовка Жанны Рябцевой

листовка Жанны Рябцевой