21 мая 2021

В пятиэтажке в центре Кургана завелись змеи. «Одна упала сверху»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
В курганский многоэтажный дом заползли змеи Фото:

В пятиэтажном доме в центре Кургана на улице Пролетарская, 39, жители заметили змей. Сейчас жильцы боятся зайти в подъезд, рассказала URA.RU жительница дома Оксана Маркова.

«Захожу в подъезд дома и вижу: по ступенькам вверх ползет змея. От страха закрыла дверь. В это время выходит из нашего подъезда девушка и еще одна змея падает с подъездной двери. Неприятно из дома выходить, дочка маленькая боится», — рассказала Маркова.

Со слов девушки, змею позднее видела и жительница соседнего подъезда. Змеи могут находиться в подвале, где стоит вода, считает женщина. Жители, а также сотрудники библиотеки, которая находится в доме, сразу после обнаружения гадов обращались в различные службы. В одной из структур посоветовали позвонить змеелову.

Сейчас жильцы опасаются, что змеи обоснуются в подвале и расплодятся. При этом управляющая компания и другие службы помочь отказываются.

Уточнить в управляющей компании «Восток центр», что намерены делать коммунальные работники, URA.RU не удалось. Директор Светлана Деева не ответила на звонок. В санэпидемстанции по вопросу отлова змей рекомендовали обратиться в управление Роспотребнадзора. Там в приемной посоветовали спросить у управления ветеринарии, которая отправила в департамент природных ресурсов. Там URA.RU ответили: «В случае обнаружения змей необходимо оперативно сообщать в департамент природных ресурсов по тел. 43-13-50. При подтверждении факта наличия змей будут приняты меры по их отлову и транспортировке в естественную среду обитания».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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