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21 мая 2021

Глава тюменского избиркома резко увеличил свой доход

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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Тюмень, халин игорь, галстук
Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2020 год заработал 8,6 млн рублей Фото:
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Декларационная кампания

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2020 год заработал 8,6 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на сайте регионального избиркома. Годом ранее Халин отчитался о 6,5 млн рублей доходов.

Согласно приведенной информации, имущество Халина за последний год не претерпело изменений. Он по-прежнему владеет квартирой в 164 кв. м., гаражом, земельным участком в 20 соток и автомобилем Volkswagen Tiguan. Кроме того, в пользовании у главы избиркома находится баня площадью 118 кв. м.

Супруга Халина задекларировала доход в 556 тыс. рублей (в 2019 году — 561 тыс. рублей). Также она владеет половиной квартиры площадью 42,7 кв. м.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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