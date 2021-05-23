Глава тюменского избиркома резко увеличил свой доход

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2020 год заработал 8,6 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на сайте регионального избиркома. Годом ранее Халин отчитался о 6,5 млн рублей доходов.
Согласно приведенной информации, имущество Халина за последний год не претерпело изменений. Он по-прежнему владеет квартирой в 164 кв. м., гаражом, земельным участком в 20 соток и автомобилем Volkswagen Tiguan. Кроме того, в пользовании у главы избиркома находится баня площадью 118 кв. м.
Супруга Халина задекларировала доход в 556 тыс. рублей (в 2019 году — 561 тыс. рублей). Также она владеет половиной квартиры площадью 42,7 кв. м.
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