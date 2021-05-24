Сенатор: как Россия поддержит Беларусь в скандале с Протасевичем

В Совфеде заявили о провокационной деятельности Романа Протасевича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия призывает объективно смотреть на ситуацию вокруг посадки самолета в Минске и задержания основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«В данной ситуации наша поддержка Белоруссии заключается в том, что мы говорим о необходимости объективного не то что расследования, а объективной оценки этого факта. Действия Белоруссии — это защита государственного суверенитета. Это меры по предотвращению конфликтов внутри Белоруссии», — сказал Цеков. Он уверен, что авторы NEXTA выступили как провокаторы, когда активно освещали протесты в республике.

Сенатор считает, что Протасевич тоже должен объективно оценивать ситуацию и понимать, что такие действия не останутся без наказания. «Нам нужно еще подождать немножко и мы много интересного услышим из его уст. О том, как он работал, кто его финансировал. Государства Евросоюза его ж финансировали для того, чтобы он разжигал конфликт. И мы говорим об этом откровенно и это наша поддержка. Если ставить на чашу весов и этого господина, и интересы Белоруссии, то мы поставим интересы Белоруссии на первое место», — сообщил сенатор в беседе с агентством.

Рейс Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осуждает власти Минска из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством. Некоторые страны уже заявили о том, что рассмотрят вопрос о приостановке полетов Белоруссию и запрете на прием самолетов, прилетевших из республики.

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