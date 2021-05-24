В авиакомпании Ryanair ответили на действия властей Беларуси

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Ryanair полностью сотрудничает с ЕС и НАТО Фото:

Ирландская авиакомпания Ryanair осуждает власти Минска из-за инцидента с посадкой самолета и заявляет, что этим вопросом уже занимаются службы безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера (23 мая) перенаправили рейсовый FR4978 Ryanair в Минск, это был акт авиационного пиратства. Этим сейчас занимаются органы безопасности и охраны ЕС и НАТО. Ryanair полностью сотрудничает с ними», — отметили в пресс-службе. Они подчеркнули, что не могут комментировать данный вопрос по соображениям безопасности.

Рейс Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Бывший министр культуры Беларуси и соратник экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Павел Латушко заявил, что силовики угрожали сбить самолет Ryanair. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия организовала экстренную посадку самолета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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