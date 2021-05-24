Авиаэксперт: Беларусь ждет авиаблокада после ареста Протасевича

Западные страны могут ограничить авиасообщение с Белоруссией из-за экстренной посадки самолета после сообщения о бомбе на борту. Об этом URA.RU рассказал главный редактор портала «Авиа.Ру» Роман Гусаров.
«Ситуация развивается по политическому сценарию. Понятно, что сами авиакомпании не заинтересованы в том, чтобы облетать Белоруссию или запрещать себе летать в Беларусь. Политические решения будут направлены в сторону ограничений полетов. И в Минск могут перестать летать, могут запретить летать над своей территорией белорусским авиакомпаниям, даже запретить прием самолетов, которые пересекают белорусскую границу. Это их суверенное право. Могут все что угодно придумать. Даже в ущерб себе», — сказал Гусаров.
По его словам, если рассматривать ситуацию с точки зрения авиационного международного права, то оснований для введения санкций в отношении Белоруссии нет. Он выразил надежду, что ограничения не коснутся авиации и останутся в политической плоскости. «Я понимаю, что без санкций не обойдется, потому что политики должны отреагировать», — отметил авиаэксперт.
Рейс Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осуждает власти Минска из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством. По данным Bloomberg, Евросоюз рассмотрит возможность запрета для белорусских авиакомпаний на посадку самолетов в странах ЕС. Литва запретила прием самолетов пересекающих территорию республики, а Украина рассмотрит возможность запрета полетов в Белоруссию, пишет ТАСС.
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