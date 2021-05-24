Жириновский: владельцев собак нужно обследовать у психиатра

Владельцы опасных пород собак должны проходить психиатрическое обследование. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР, депутат Владимир Жириновский.
«Особые меры должны быть приняты в отношении собак опасных пород. Внешний вид ротвейлеров пугает людей. Это бойцовые породы. Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца», — заявил Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ». Политик призвал власти взять бойцовских собак в России под особый контроль.
Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить кабмину до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных. За исполнением закона после его вступления в силу будет следить Генпрокуратура РФ. По словам председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов.
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