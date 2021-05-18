Депутат Госдумы: как россияне будут ставить на учет собак и кошек

В России хотят зарегистрировать всех кошек и собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Регистрация домашних животных в России должна быть простой и бесплатной, без введения каких-либо штрафов и наказаний. Эти и другие детали готовящегося закона о домашних животных раскрыл URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Позиция нашего комитета: процедура регистрации домашних животных должна быть бесплатной и максимально удобной, без всяких административных барьеров. Вот тогда она станет всеобщей и массовой, — заявил Бурматов. — Я являюсь противником введения каких-либо штрафов и наказаний за отсутствие регистрации — сейчас нам это не надо. Чтобы бабушка в деревне, у которой 15 кошек, могла легко и просто их зарегистрировать, чтобы ей это ничего не стоило, не пришлось бы куда-то специально ехать или стоять в очередях».

Единая общероссийская база, по мнению депутата, должна защитить и животных, и людей. С мнением Бурматова согласна и президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. Однако общественница уверена, что будущий закон сам по себе не справится с проблемой бесконтрольного существования собак и кошек, и предлагает решать ее комплексно.

«Самый больной вопрос — бесконтрольное разведение домашних животных, которые плодятся в геометрической прогрессии и мешками выбрасываются на улицы, — говорит Новожилова. — Государство должно очень жестко ограничивать разведение, вплоть до экономических рычагов».

Зоозащитница предлагает ввести для заводчиков налогообложение, лицензирование и квотирование, а для обычных граждан — налог на нестерилизованное животное. Чтобы стерилизация питомцев не стала ударом для кармана россиян, Новожилова предлагает обустроить в городах клиники, где на льготных условиях могут стерилизовать животных, а в небольшие населенные пункты организовать выезд мобильных бригад.

Законопроект о ведении учета домашних животных президент Владимир Путин поручил подготовить кабмину до 1 декабря текущего года. За исполнением закона после его вступления в силу будет следить Генпрокуратура РФ.