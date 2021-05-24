24 мая 2021

Российские банки изменили требования к заемщикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимит по кредитам повысился на 5,2% Фото:

Лимит по новым кредитным картам россиян в апреле составил почти 73 тысячи рублей, за месяц повысившись на 5,2%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Из этой информации следует, что займы за месяц получило большее число россиян.

«Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тысяч рублей. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тысячи рублей», — приводит информацию из документа издание РБК.

Причиной этого названо постепенное восстановление экономической активности и отложенный спрос россиян на заем. Кроме того, на ситуацию также влияют ускорение инфляции и сезонность. При этом средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей, напоминает сайт MK.ru. По сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, что является существенным показателем.

В свою очередь, в конце мая стало известно, что Банк России повысил сумму по коэффициентам риска для ипотеки. Это значит, займы перестанут быть доступны для части россиян из-за ужесточения правил выдачи кредитов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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