Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки россиянам

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Нововведения При покупке жилья вступают в силу с августа этого года Фото:
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Банк России повышает сумму по коэффициентам риска для ипотеки. Таким образом, займы перестанут быть доступны для части россиян из-за ужесточения правил выдачи кредитов.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 августа 2021 года», — говорится в сообщении на сайте регулятора. Причина такого решения — ограничение рисков ипотечного кредитования при низком первоначальном взносе.

По информации Банка России, платежеспособность заемщиков зависит от уровня долговой нагрузки. В случае дальнейшего повышения последней и такого же быстрого роста цен на недвижимость, как сейчас, ЦБ во втором полугодии 2021 года может повысить надбавки к коэффициентам риска для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки заемщика.

Несколько дней назад участники рынка недвижимости заявили о серьезном росте цен на жилье. По их словам, Цены на жилье в России в этом году вырастут на 10-15%. При этом стоимость жилья за год увеличилась почти на 20%. Вместе с тем, правительство приняло решение расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. Инициатива предусматривает возможность помимо квартир приобретать жилой дом или земельный участок, напоминает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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