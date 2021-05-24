В Нижневартовске назначен временный преемник мэра

Врио мэра Нижневартовска станет замглавы по финансам Дмитрий Кощенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Временно исполняющим обязанности главы Нижневартовска станет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Тихонов сегодня еще находится в статусе главы города. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 26 мая временно исполняющим обязанности станет заместитель главы по экономике и финансам Дмитрий Кощенко», — прокомментировали в мэрии.

Источник URA.RU из политического истеблишмента Нижневартовска сообщил, что городская дума не планирует проводить внеочередное заседание из-за отставки мэра. В пресс-службе городской думы пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска заявил о своей отставке. В своем аккаунте в социальных сетях он написал, что в отношении него началась проверка, которая несовместима со статусом мэра.