Глава Нижневартовска уходит в отставку

Глава Нижневартовска Василий Тихонов написал заявление об уходе с поста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовска Василий Тихонов подал в отставку. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия. Это важное решение, потому что я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду. Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе», — написал Тихонов.

Он также добавил, что решение согласовано с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. А мэрия Нижневартовска продолжает работу в обычном режиме.Тихонов уточнил, что выборы нового мэра состоятся осенью, после того, как будет сформирована новая городская дума.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года о своей отставке объявил экс-глава Сургута Вадим Шувалов. Затем он перешел на работу в окружное правительство в статусе вице-губернатора ХМАО, а теперь участвует в праймериз «Единой России» на выборах в Государственную Думу.