Жена главы свердловских следователей стала в 4 раза богаче мужа

Михаил Богинский заработал за год 4 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Ирина Богинская, супруга начальника следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Богинского, заработала за 2020 год в четыре раза больше мужа. Об этом свидетельствует декларация о доходах силовика, опубликованная на сайте ведомства. Богинская отчиталась о почти 16 млн рублей дохода.

«Михаил Богинский, декларированный доход — 4,08 млн рублей. Супруга, декларированный доход — 15,92 млн рублей», — говорится в декларации. Кроме того, в пользовании пары находятся квартира площадью 114 квадратных метров, дом гостиничного типа и земля на 1500 «квадратов». Ездит Богинский на внедорожнике Jeep Wrangler, а его супруга — на Mercedes-Benz. Год назад она указывала в декларации кроссовер Porsche Macan.

Больше Богинского заработали и два его заместителя. Алексей Колбасин отчитался о доходе в 13,08 млн рублей и задекларировал две квартиры, мотоцикл BMW и снегоход. Алексей Невгад за год стал богаче на 4,55 млн рублей и указал, что ездит на «Оке» и Toyota Land Cruiser. Единственным, кто заработал меньше начальника, оказался Григорий Казенко: у него прописан доход в 3,61 млн рублей, квартира и Toyota Camry.

Ирина Богинская, ранее работавшая на посту замглавы Тюмени, владеет элитной клиникой в Екатеринбурге. Медцентр Grand Clinic специализируется на физиотерапии и иммунологии. За 2019 год Богинская, согласно ее декларации, заработала 30 млн рублей.