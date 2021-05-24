24 мая 2021

На юге РФ введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефть, нефтедобыча, приразломное, рабочий, нефтяная платформа
Удаление масляного пятна от берега — 800 метров Фото:

В Туапсинском районе произошел разлив нефтепродуктов, на территории города введен режим «Повышенная готовность». Такую информацию сообщает Оперативный штаб по Краснодарскому краю.

«Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. Проводят работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Задействованы 75 человек и 22 единицы техники, в том числе 8 плавсредств», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Всего обнаружены несколько масляных пятен, дополняет «Федеральное агентство новостей». Проводятся анализы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в воде и грунте. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура уже организовала проверку по этому инциденту, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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