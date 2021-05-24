На юге РФ введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти

В Туапсинском районе произошел разлив нефтепродуктов, на территории города введен режим «Повышенная готовность». Такую информацию сообщает Оперативный штаб по Краснодарскому краю.
«Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. Проводят работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Задействованы 75 человек и 22 единицы техники, в том числе 8 плавсредств», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Всего обнаружены несколько масляных пятен, дополняет «
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