Тюменка насмерть сбила на машине пешехода

В аварии погиб молодой мужчина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

36-летняя жительница Тюмени на автомобиле Toyota Avensis насмерть сбила молодого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ул. Амурской, 182. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Трагедия произошла сегодня в Тюмени. На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Амурской, 182 автомобилем „Тойота Авенсис“ сбит пешеход. Человек скончался на месте ДТП. За рулем автомобиля находилась 36-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении пресс-службы ГИБДД.

На вид мужчине примерно 23 — 25 лет. Его личность устанавливается. В тюменской ГИБДД призвали и водителей, и пешеходов вести себя на дороге максимально осторожно и внимательно.