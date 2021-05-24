24 мая 2021

Тюменка насмерть сбила на машине пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погиб молодой мужчина Фото:

36-летняя жительница Тюмени на автомобиле Toyota Avensis насмерть сбила молодого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ул. Амурской, 182. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Трагедия произошла сегодня в Тюмени. На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Амурской, 182 автомобилем „Тойота Авенсис“ сбит пешеход. Человек скончался на месте ДТП. За рулем автомобиля находилась 36-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении пресс-службы ГИБДД.

На вид мужчине примерно 23 — 25 лет. Его личность устанавливается. В тюменской ГИБДД призвали и водителей, и пешеходов вести себя на дороге максимально осторожно и внимательно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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