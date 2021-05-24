24 мая 2021

Жена челябинского силовика оказалась крупным землевладельцем

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, тюремщик, фсин россии
Руководители челябинского ГУ ФСИН отчитались о доходах Фото:
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Декларационная кампания

Среди жен руководителей ГУ ФСИН по Челябинской области самый большой земельный участок задекларировала супруга заместителя начальника управления Виктора Семенова. У супруги полковника внутренней службы три земельных участка. У одного из них площадь составляет 147 тысяч квадратных метров. Сведения о доходах и имуществе за 2020 год выложены на официальном сайте ФСИН.

Сам Семенов заработал в 2020 году 1,9 млн рублей, а его жена — 1,4 млн рублей. У супругов в совместной собственности находится квартира в 67 квадратных метров. На Семенова записан автомобиль KIA.

Врио начальника ГУ ФСИН по региону Сергей Бульчук в 2020 году заработал 1,9 млн рублей. У него два земельных участка и гараж. Живет в служебной квартире. У его заместителя Виктора Батаева доходы в 2020 году составили 2,7 млн. рублей. У него есть машина NISSAN. Жена Батаева заработала 516 тыс. рублей.

Еще один замначальника управления Антон Гетман в 2020 году заработал 1,9 млн рублей, а его супруга — 618 тысяч рублей. У Гетмана есть автомобиль NISSAN и земельный участок, у жены — доли в четырех квартирах и гараж. Доходы заместителя руководителя управления Алексея Аксенова в 2020 году составили 2,1 млн рублей. У него есть квартира, площадью в 42 квадратных метра и машина Ford.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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