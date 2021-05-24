У главы Нижневартовска Василия Тихонова могли возникнуть проблемы из-за налоговой декларации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отставка главы Нижневартовска (ХМАО) Василия Тихонова могла произойти из-за незадекларированных банковских счетов, открытых на его имя. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«В рамках декларационной кампании у главы Нижневартовска были обнаружены банковские счета, не отраженные в сведениях о доходах. О ситуации было доложено губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Соответствующие органы начали проверку. Тихонову в таких обстоятельствах ничего не оставалось, кроме как подать в отставку. А глава региона таким образом продемонстрировала нетерпимость к любым проявлениям нарушений антикоррупционного законодательства», — описал ситуацию инсайдер.

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста URA.RU. В мэрии Нижневартовска не комментируют отставку главы города. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU отметил роль губернатора в принятии Тихоновым решения об уходе с поста: «На мой взгляд, это не столько его решение, сколько решение губернатора. Тихонов является руководителем одного из ключевых городов в регионе, и мнение губернатора в таких ситуациях решающее. Поэтому, на мой взгляд, проверка — это повод для того, чтобы уйти».

Ранее URA.RU сообщало, что, по одной из версий инсайдеров агентства, поводом для отставки Тихонова могли стать показания бывшего первого вице-мэра Нижневартовска Сергея Левкина, которые он дал силовикам против главы города. Речь идет о нарушениях при передаче земельного участка для строительства гаражного кооператива в центре Нижневартовска.