Инсайдер: главу Нижневартовска сдал силовикам его экс-подчиненный

Отставка главы Нижневартовска Василия Тихонова наделала много шума Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Уход в отставку главы Нижневартовска Василия Тихонова может быть связан со скандалом, разгоревшимся несколько лет назад из-за передачи из муниципальной собственности земельного участка под строительство гаражного кооператива в центре города. Причем, показания силовикам на мэра якобы дал его экс-подчиненный — бывший первый заместитель главы города Сергей Левкин. Такую версию событий URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурами.

Бывший первый вице-мэр Нижневартовска Сергей Левкин ушел из администрации со скандалом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Собеседник агентства подчеркнул, что все события происходили еще в тот период времени, когда Тихонов находился в должности директора департамента муниципальной собственности мэрии Нижневартовска. «Левкин на посту первого зама мэрии курировал департамент, который возглавлял Тихонов и дал ему команду на перевод части территории одной из школ под строительство гаражно-строительного кооператива. Отношения в дальнейшем у них не сложились. Тихонов, став мэром, избавился от Левкина и упразднил должность первого зама. Спустя время, в отношении его бывшего подчиненного было заведено уголовное дело по обвинению в растрате бюджетных средств. Во время следствия Левкин дал показания на Тихонова и после суда получил условный срок», — описал ситуацию инсайдер.

Он также добавил, что разработкой материалов в отношении Тихонова занимается ФСБ: «В планах вообще было задержать его с участием ОМОН перед самыми осенними выборами. Добровольная отставка главы Нижневартовска спутала силовикам все карты». В самой мэрии произошедшие события официально не комментируют, но источник там заявляет, что описанная версия событий не имеет никакого отношения к реальной причине ухода Тихонова с поста. Сам же Тихонов в своем посте в Instagram лишь косвенно упомянул, что сейчас в его отношении «начата проверка, несовместимая со статусом главы города». Телефонного номера Левкина нет в распоряжении агентства. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU заявил, что не склонен воспринимать озвученную версию за чистую монету. «Если бы была какая-то конкретика в отношении Тихонова, то правоохранительные органы уже что-то заявили бы.

Вполне допускаю, что сейчас появятся вбросы, которые выгодны каким-то интересантам. Или кто-то просто хочет хайпануть на этой теме. Плюнуть в уходящего чиновника в России — это прям национальный вид спорта», — прокомментировал эксперт.

Политконсультант Александр Рахманов считает, что с точки зрения сохранения деловой репутации Тихонов сделал правильный ход, уйдя в отставку. «Утратив статус главы города, Тихонов лишился административных рычагов, которые могли бы препятствовать расследованию. В свое время, на аналогичный шаг вынужден был пойти глава Сургута Дмитрий Попов из-за „песочного дела“, который затем в суде доказал невиновность. Уход Тихонова позволит ему сосредоточиться на непростом предстоящем избирательном цикле — Городскую Думу, Думу округа, области и Государственную Думу. Не имея ограничений, которые накладывали на него полномочия мэра у него появляются дополнительные возможности. При том, что кампании будут сложные. Поскольку оппозиционный предприниматель Александр Петерман рассматривает возможность взять гордуму под свой контроль», — считает эксперт.