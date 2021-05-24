Яна Лантратова будет баллотироваться от Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова войдет в тройку лидеров списка партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Госдуму от Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в партии. Саму тройку возглавит действующий депутат Госдумы, руководитель регионального отделения эсеров Валерий Гартунг.

«Гартунг в конце прошлой недели привозил Лантратову в Челябинск и представил ее партактиву как будущий второй номер в списках, — рассказал источник. — Замкнет тройку руководитель фракции эсеров в челябинском ЗСО Василий Швецов». На сайте регионального отделения партии выложен релиз встречи 22 мая Лантратовой со студентами Южно-Уральского технологического университета.

В релизе Лантратова указана как член партии «Справедливая Россия — За правду» и основатель Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». «Лантратова поговорила со студентами о смысле волонтерства и первостепенных жизненных целях», — говорится в релизе.

Лантратову знают на Урале. Осенью 2016 года она приезжала в Екатеринбург для решения проблемы с бунтующими выпускниками спецшколы в Рефтинском. Лантратова также разбиралась с интернатом для умственно-отсталых детей в Екатеринбурге, где ребенок обварился кипятком. В июне 2017 года она приезжала в Челябинск в составе комиссии совета при президенте РФ.

Инсайдер также сообщил, что, скорее всего, Челябинскую область не будут делить на две территориальные группы партии «Справедливая Россия — За правду», хотя такой вариант обсуждался, и группа будет одна. Гартунг на звонок URA.RU не ответил.