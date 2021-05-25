Тюменские власти снесли дом, который был не полностью расселен

Власти Ялуторовска сначала снесли аварийный дом, а затем отказались платить собственникам, так как изъять у них нечего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Ялуторовска (Тюменская область) снесла аварийный дом, который не был до конца расселен. Об этом URA.RU рассказал собственник жилья Максим Федотов. После мэрия вышла в суд, но не хочет исполнять его решение.

«Мне и еще двум собственникам долей в квартире предложили выкуп, около 1,4 млн рублей. Это жилье— мое единственное. От денег отказался, потребовал взамен другое помещение. А в феврале 2020 года дом снесли», — рассказал URA.RU житель Ялуторовска Максим Федотов. В тот момент мужчина жил у матери, восстанавливался после болезни. Обнаружив, что дома нет, написал заявления в полицию и прокуратуру.

В этот же период администрация подала иск, чтобы обязать людей взять выкуп. «У них еще не было судебного решения, а дом уже снесли. Факт отсутствия здания зафиксирован», — рассказал агентству Федотов.

Суд власти проиграли. Их обязали предоставить двум собственникам выкуп, а Федотову — жилье, не менее 12 кв. м. Власти обжаловали решение. Они настаивали, что таких квартир нет, придется выдавать обычную однокомнатную. Но суд решил, что это законно. Решение есть в распоряжении редакции.

Мэрия подала кассацию. В ней говорится, что выкупать, кроме земли, нечего — дома уже нет. «Предоставление возмещения или жилого помещения за несуществующий объект не предусмотрено», — такова позиция администрации. Суд пока не состоялся.

Максима Федотова также возмутило поведение судьи Ялуторовского районного суда Альфии Ахмедшиной. «Во время заседания она прекратила запись. Начала убеждать, что все равно мы не получим и деньги, и жилье. Но в итоге сама же приняла такое решение», — рассказал собеседник URA.RU. В распоряжении агентства оказалась запись того самого процесса. Ее сделали ответчики.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службы администрации Ялуторовска и районного суда. Ответы ожидаются.