24 мая 2021
23 мая 2021

Стала известна причина проверки пермских прокуроров. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, прокурор, погоны прокурора, прокурорша
Уральская транспортная прокуратура устроила проверку в подведомственной структуре Фото:

Пермскую транспортную прокуратуру проверяли в плановом порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там подтвердили информацию о том, что проверка проходила с 17 по 21 мая.

«Во исполнение плана работы Уральской транспортной прокуратуры на первое полугодие 2021 года, с 17 по 21 мая проведена проверка организации работы в Пермской транспортной прокуратуре», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там уточнили, что результаты будут рассмотрены на коллегии Уральской транспортной прокуратуры.

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Источник: к пермским прокурорам приехали проверяющие

Подобные проверки в региональных прокуратурах проходят один раз в пять лет. «За последние два года аналогичные плановые проверки проводились еще в двух транспортных прокуратурах», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее источник URA.RU сообщал, что пермским транспортным прокурорам устроили проверку. С чем связана проверка и кто конкретно ее проводил, инсайдер не уточнял.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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