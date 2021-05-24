Уральская транспортная прокуратура устроила проверку в подведомственной структуре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермскую транспортную прокуратуру проверяли в плановом порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там подтвердили информацию о том, что проверка проходила с 17 по 21 мая.

«Во исполнение плана работы Уральской транспортной прокуратуры на первое полугодие 2021 года, с 17 по 21 мая проведена проверка организации работы в Пермской транспортной прокуратуре», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там уточнили, что результаты будут рассмотрены на коллегии Уральской транспортной прокуратуры.

Подобные проверки в региональных прокуратурах проходят один раз в пять лет. «За последние два года аналогичные плановые проверки проводились еще в двух транспортных прокуратурах», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее источник URA.RU сообщал, что пермским транспортным прокурорам устроили проверку. С чем связана проверка и кто конкретно ее проводил, инсайдер не уточнял.