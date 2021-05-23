Источник: к пермским прокурорам приехали проверяющие

Руководство приехало с проверкой в пермскую транспортную прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермским транспортным прокурорам устроили проверку, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что региональное подразделение Уральской транспортной прокуратуры проверяют уже неделю.

«Проверка стартовала в понедельник 17 мая и завершилась только в пятницу. Скорее всего, результаты проверки будут известны в ближайшие дни», — сообщил URA.RU инсайдер. Он не уточнил, с чем связана проверка и кто конкретно ее проводил.

URA.RU направило в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры запрос с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.