Источник: к пермским прокурорам приехали проверяющие

Пермским транспортным прокурорам устроили проверку, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что региональное подразделение Уральской транспортной прокуратуры проверяют уже неделю.
«Проверка стартовала в понедельник 17 мая и завершилась только в пятницу. Скорее всего, результаты проверки будут известны в ближайшие дни», — сообщил URA.RU инсайдер. Он не уточнил, с чем связана проверка и кто конкретно ее проводил.
URA.RU направило в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры запрос с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.
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