23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Источник: к пермским прокурорам приехали проверяющие

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, руки
Руководство приехало с проверкой в пермскую транспортную прокуратуру Фото:

Пермским транспортным прокурорам устроили проверку, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что региональное подразделение Уральской транспортной прокуратуры проверяют уже неделю.

«Проверка стартовала в понедельник 17 мая и завершилась только в пятницу. Скорее всего, результаты проверки будут известны в ближайшие дни», — сообщил URA.RU инсайдер. Он не уточнил, с чем связана проверка и кто конкретно ее проводил.

URA.RU направило в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры запрос с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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