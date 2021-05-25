Бастрыкин требует арестовать судью из Челябинской области

Александр Бастрыкин добивается ареста отставного челябинского судьи Фото: официальный сайт президента РФ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 31 мая рассмотрит вопрос об аресте отставного судьи из Челябинской области Сергея Югова, проходящего по уголовному делу о педофилии. Это следует из повестки заседания комиссии, сообщили URA.RU в коллегии.

«Рассмотрение представления председателя СКР о даче согласия на исполнение определения судебной коллегии Челябинского областного суда от 19 февраля 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи Коркинского городского суда Челябинской области в отставке Югова Сергея Витальевича назначено на 11:30 понедельника, 31 мая», — пояснили агентству.

Обвинения в адрес Югова прозвучали от его сводного брата, записавшего видеообращение к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. По его словам, с 2013 года судья Сергей Югов вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы. Также мужчина заявил, что затем Югов домогался и его младшей, несовершеннолетней дочери.

В 2017 году Югов сложил с себя полномочия судьи и покинул город. Согласно законодательству РФ даже в отставке судья является спецсубъектом. Привлечь его к уголовной ответственности можно только с разрешения квалификационной коллегии. В 2019 году по представлению главы СК Александра Бастрыкина ВККС санкционировала возбуждение в отношении Югова уголовного дела по ст. 135 и 151 УК РФ — о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий. Югов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, теперь речь идет о его аресте.