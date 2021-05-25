«Единая Россия» заявила о провокациях на праймериз в ЯНАО

Рассылку с «инструкциями» чиновникам в партии назвали фейком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы имеющем место контроле за ходом предварительного голосования «Единой России» является провокацией и попыткой дискредитации процедуры праймериз. Как сообщили URA.RU в региональном отделении партии, участие в голосовании является добровольным.

«Обвинения в использовании административного ресурса — одна из распространенных провокаций любых выборов. Участие в предварительном голосовании — добровольное для всех граждан», — сообщили в региональном отделении. Представители партии напомнили, что голосование рейтинговое: принудить голосовать за конкретных кандидатов никто не может. Единороссы высказали намерение разобраться в ситуации и проверить факты принуждения граждан к участию в голосовании.

Поводом к заявлению реготделения стали скрины, выложенные в чатах жителей Пуровского района ЯНАО. В рассылке указывается на необходимость проголосовать, так как администрация района якобы пофамильно контролирует зарегистрировавшихся. К письму прилагается небольшая инструкция, за кого из кандидатов необходимо отдать голос и указан конкретный чиновник районной администрации, контролирующий явку.

При этом сразу несколько источников в Пуровской администрации утверждают: сотрудница, фигурирующая в документе, на данный момент в отпуске и контролировать праймериз физически не может. «В администрации не используют чаты для обмена информацией, манипулирование от имени сотрудницы больше похоже на ее недоброжелателей», — поделился собеседник в мэрии.

Ранее сообщалось, что для голосования в праймериз «Единой России» в ЯНАО зарегистрировались более 22 тысяч человек. Из 79 кандидатов ямальцам предстоит выбрать тех, кто будет представлять партию на осенних выборах в Госудуму РФ и Тюменскую облдуму.

Cкрин переписки с инструкциями появился в чат-группах Пуровского района ЯНАО, к моменту публикации в СМИ запись была удалена Фото: читатели URA.RU