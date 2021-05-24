В праймериз «Единой России» примут участие 22 тысячи жителей ЯНАО

Регистрация желающих проголосовать продлится до 28 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

По состоянию на утро 24 мая в ЯНАО для участия электронном голосовании зарегистрировались почти 22 тысячи человек. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер окружного законодательного собрания Алексей Ситников на состоявшемся брифинге.

«На 10 часов утра мы фиксируем почти 22 тысячи зарегистрированных ямальских выборщиков, потенциально готовых проголосовать. Регистрация избирателей продлится до 28 мая», — заявил глава реготделения. Ситников напомнил, что в электронной форме голосование продлится до 30 мая, а в последний день свои голоса можно будет отдать в очной форме.

Единоросс уточнил, что 42 помещения счетных комиссий будут работать с 8 утра до 8 вечера 30 мая, адреса участком можно будет уточнить на всероссийском сайте праймериз. Для тех, кто еще пожелает пройти электронную регистрацию, это можно будет сделать, подтвердив свою личность на сайте «Госуслуги».

Всего на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 79 человек, из них 22 претендуют на места в Государственной думе РФ и 48 — в Тюменскую областную думу, сообщили в реготделении партии. Сам Алексей Ситников также зарегистрирован как участник праймериз в оба парламента — федеральный и региональный.

При этом ранее сообщалось, что каждый второй зарегистрированный кандидат — моложе 35 лет. По оценкам экспертов, предварительное голосование станет самыми молодежными выборами.