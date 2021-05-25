Курганским предпринимателям предлагают купить бизнес в Казахстане

Курганцам предлагают купить швейную фабрику в Петропавловске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Казахстанская компания хочет продать курганским предпринимателям швейную фабрику, расположенную в Республике Казахстан в городе Петропавловске (в 270 км от Кургана). Объявление размещено на сайте Avito.

«Продаётся швейная фабрика вместе с имеющимся оборудованием и Товариществом с ограниченной ответственностью. Специализируется на пошиве форменного обмундирования и спецодежды для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной службы КНБ РК, Национальной Гвардии МВД РК, других войск и воинских формирований», — говорится в объявлении.

Предприятие продается за 44 миллиона рублей. Помимо формы там производят детскую и верхнюю одежду, а также постельное белье. В разговоре с URA.RU владелец фабрики из Алма-Аты Асет Ногайбаев пояснил, что предприятие продает вместе с юридическим лицом по причине переезда за рубеж. Объявление он подал накануне поэтому обращений пока мало.

URA.RU ранее писало, что курганские предприниматели распродают свой бизнес. Салоны красоты, парикмахерские и кабинеты для мастеров в Кургане выставлены на продажу на сайте Avito. Некоторые предприниматели продают бизнес из-за смены места жительства. Также бизнесмены избавляются от кафе и ресторанов. На снижение доходов рестораторов повлияла пандемия. Свердловские бизнесмены, в свою очередь, избавляются от молочного предприятия и от машиностроительного завода.