25 мая 2021

Курганским предпринимателям предлагают купить бизнес в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
90 лет швейной фабрике Курган, швея, швейная фабрика
Курганцам предлагают купить швейную фабрику в Петропавловске Фото:

Казахстанская компания хочет продать курганским предпринимателям швейную фабрику, расположенную в Республике Казахстан в городе Петропавловске (в 270 км от Кургана). Объявление размещено на сайте Avito.

«Продаётся швейная фабрика вместе с имеющимся оборудованием и Товариществом с ограниченной ответственностью. Специализируется на пошиве форменного обмундирования и спецодежды для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной службы КНБ РК, Национальной Гвардии МВД РК, других войск и воинских формирований», — говорится в объявлении.

Предприятие продается за 44 миллиона рублей. Помимо формы там производят детскую и верхнюю одежду, а также постельное белье. В разговоре с URA.RU владелец фабрики из Алма-Аты Асет Ногайбаев пояснил, что предприятие продает вместе с юридическим лицом по причине переезда за рубеж. Объявление он подал накануне поэтому обращений пока мало.

URA.RU ранее писало, что курганские предприниматели распродают свой бизнес. Салоны красоты, парикмахерские и кабинеты для мастеров в Кургане выставлены на продажу на сайте Avito. Некоторые предприниматели продают бизнес из-за смены места жительства. Также бизнесмены избавляются от кафе и ресторанов. На снижение доходов рестораторов повлияла пандемия. Свердловские бизнесмены, в свою очередь, избавляются от молочного предприятия и от машиностроительного завода.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...