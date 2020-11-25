В Кургане подсчитали, сколько денег потерял общепит из-за COVID

Кафе и рестораны терпят убытки из-за коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Оборот организаций общественного питания в Курганской области за 10 месяцев 2020 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Такие данные приведены в докладе Свердловскстата. Специалисты объясняют такое падение ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

«Оборот общественного питания в январе—октябре 2020 года составил 2459,4 млн рублей, или 73,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в отчете. По данным ведомства, за 10 месяцев 2019 года оборот предприятий общепита в Курганской области превышал 3,2 млрд рублей.

В январе и феврале 2020 года в Курганской области в сфере общепита отмечался рост на 0,8%, а затем началось резкое падение. В марте, после введения в России коронавирусных ограничений, оборот общепита упал на 12,9% (с 324,7 млн до 292,7 млн рублей). В апреле оборот организаций общепита обрушился еще сильнее — до 98,1 млн рублей (28,2% к прошлогоднему уровню). Заметный рост начался в июле, после смягчения ограничений, но уровня 2019 года достичь так и не удалось.

«Падение прежде всего объясняется коронавирусом. Общепит продолжительное время был закрыт. И сейчас действует ограничение до 23 часов», — заявил URA.RU социолог Сергей Ширяев. Он добавил, что некоторые курганцы до сих пор опасаются посещать общественные места, часть людей привыкли к сервисам онлайн-доставки еды или стали готовить дома.

Ранее URA.RU сообщало, что во время первой волны коронавируса общепит оказался одной из самых пострадавших отраслей, наряду с гостиничным бизнесом и сферой недвижимости. В ноябре на сайте Avito было размещено 14 объявлений о продаже кафе и ресторанов в Кургане. Представители этой сферы также заявляли URA.RU, что терпят убытки из-за коронавируса.