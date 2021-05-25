25 мая 2021
24 мая 2021

Скончался бывший глава района ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Умер Владимир Зяблов — почетный гражданин Шурышкарского района и его бывший руководитель Фото:

Бывший глава Шурышкарского района и ветеран ЯНАО Владимир Зяблов ушел из жизни. Ему было 80 лет. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил действующий мэр района Олег Попов.

«Земляки, вчера ушел из жизни почетный гражданин нашего района, ветеран труда, ветеран ЯНАО — Владимир Федорович Зяблов», — написал Попов в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что Владимир Зяблов был добрым и отзывчивым человеком, опытным управленцем.

Зяблов более 13 лет возглавлял Шурышкарский район. При нем были построены школа, пожарная станция, поликлиника и роддом. «Даже отправившись на заслуженный отдых, Владимир Федорович не оставил свое дело и продолжил его в работе с ямальским землячеством: более шести лет был его бессменным председателем», — отметил Попов.

В ЯНАО Зяблов начинал разнорабочим на Горковском рыбзаводе, был назначен инструктором организационного отдела РК КПСС, а позже его заведующим. За свой 30-летний труд на Ямале Владимир Зяблов был награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Его имя было занесено в Энциклопедию ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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