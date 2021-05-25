Бюджетников Первоуральска заставляют голосовать на праймериз ЕР

Бюджетники Первоуральска пожаловались на административное давление во время праймериз ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Бюджетников Первоуральска (Свердловская область) заставляют голосовать за конкретных кандидатов на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты свердловского заксобрания. Как сообщил URA.RU участник предварительного голосования, предприниматель Кирилл Чижов, бюджетников принуждают отдать голоса за депутата ЗС Алексея Дронова и отчитаться начальству.

«Мне пришла очередная жалоба на то, что людей принуждают голосовать за определенных лиц. Просят отправить скрины того, что ты проголосовал и подать списки. Школы, больницы, учреждения культуры и спортивные организации. По предприятиям сказать точно не смогу, но думаю, что ситуация там не лучше», — рассказал Чижов. По его словам, случаи принуждения зафиксированы в отделении патологии новорожденных и реанимационно-анестезиологическом отделении Первоуральской городской больницы.

При этом в свердловский минздрав жалоб по подобным поводам не поступало ни из одной подведомственной медицинской организации, сообщили в пресс-службе ведомства. «Не представлено доказательств подкупа конкретным кандидатом. Оргкомитет может снять участника на основании жалобы и при наличии доказательств того, что именно он занимается подкупом», — прокомментировали в пресс-службе реготделения ЕР.

Дронов в беседе с URA.RU опроверг информацию и подчеркнул, что данные об итогах голосования носят конфиденциальный характер. «Принуждать — стрелять себе в ноги. Я точно никого не заставляю. Люди в Первоуральске неглупые, сами разберутся», — заявил политик. Он предположил, что скрины могут быть фейком.

Как писало URA.RU, депутат ЗС Алексей Дронов заявился на праймериз в качестве кандидата по одномандатному округу. Претендентом на мандат от Первоуральска по партсписку называют другого действующего депутата — Елену Чечунову. Праймериз ЕР проходят в электронном виде с 24 по 30 мая. Парламентские выборы состоятся в сентябре.

скриншот: Кирилл Чижов

скриншот: Кирилл Чижов