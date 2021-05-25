В Тюмени назвали основных разносчиков бешенства

По данным Россельхознадзора, главными источниками бешенства являются дикие хищники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основными источниками бешенства в Тюменской области являются дикие хищники — лисы, волки и енотовидные собаки. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, с начала 2021 года в области зарегистрировано 59 случаев бешенства животных.

«На территории Тюменской области с начала 2021 года зарегистрировано 59 случаев бешенства животных. Резервуаром и главным источником возбудителя заболевания являются дикие хищники. Инфекция выявлена у лис, крупного рогатого скота, кошек, лошадей, собаки, енотовидной собаки, рыси», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее агентство писало, что за последние три года в регионе число случаев бешенства у животных выросло в 5,8 раз. При этом случаев заражения бешенством людей в Тюменской области не регистрировалось уже 16 лет. Последний факт был выявлен в 2005 году.