25 мая 2021

В Тюмени назвали основных разносчиков бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, сельское хозяйство
По данным Россельхознадзора, главными источниками бешенства являются дикие хищники Фото:

Основными источниками бешенства в Тюменской области являются дикие хищники — лисы, волки и енотовидные собаки. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, с начала 2021 года в области зарегистрировано 59 случаев бешенства животных.

«На территории Тюменской области с начала 2021 года зарегистрировано 59 случаев бешенства животных. Резервуаром и главным источником возбудителя заболевания являются дикие хищники. Инфекция выявлена у лис, крупного рогатого скота, кошек, лошадей, собаки, енотовидной собаки, рыси», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее агентство писало, что за последние три года в регионе число случаев бешенства у животных выросло в 5,8 раз. При этом случаев заражения бешенством людей в Тюменской области не регистрировалось уже 16 лет. Последний факт был выявлен в 2005 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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