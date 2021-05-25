25 мая 2021
24 мая 2021

Пермякам станет проще улететь на юг

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэродром, триколор, самолет, борт самолета
Полеты будут совершаться дважды в неделю Фото:

Компания «Аэрофлот» будет совершать прямые вылеты из Перми в Геленджик в течение лета. Полеты компания будет совершать два раза в неделю. Соответствующая информация появилась на сайте международного аэропорта «Пермь».

«Пермь — Геленджик, авиакомпания: „Аэрофлот“, „Россия“, Тип Воздушного Судна: Airbus, Дни полетов: суббота, вылет 20:50, действие маршрута 19.06.2021 — 25.09.2021. Дни полетов: среда, вылет 17:10, действие маршрута 23.06.2021 — 29.09.2021», — сказано на сайте пермского аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермякам станет легче улететь в Египет. Осуществлять прямые вылеты из Перми в Каир начала вторая авиакомпания Azur Air.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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