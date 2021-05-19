Пермякам станет проще улететь в Египет

В расписании пермского аэропорта появились новые прямые рейсы в Египет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Авиакомпания Azur Air начинает полетную программу из Перми в Египет. Информация о первом вылете появилась на сайте международного аэропорта «Пермь». Azur Air стала второй авиакомпанией, которая осуществляет прямые рейсы из Перми в столицу Египта.

«Пермь — Каир, авиакомпания: ООО «Азур Эйр, тип воздушного судна: B-757, вылет: 31.05.2021, 09:15», — сказано на сайте пермского аэропорта. Заявлено, что время в пути составит пять с половиной часов. Информация о вылетах в другие даты на сайте воздушной гавани Перми отсутствует.

URA.RU рассказывало, что прямые еженедельные рейсы из Перми в Египет с мая 2021 года стала осуществлять авиакомпания Royal Flight. Изначально стоимость недельного отдыха на побережье Красного моря с вылетом из Перми на двоих начиналась от 91 тысячи рублей. Позже туроператор дважды значительно опускал стоимость на пакетный отдых. За два дня до первого вылета стоимость недельного отдыха на двоих начиналась от 62 тысяч рублей.