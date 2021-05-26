Бюджетникам сулят премии за голосование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловский участник праймериз «Единой России» рассказал о том, как покупаются голоса избирателей. В распоряжении URA.RU есть видеозапись, на которой кандидат на праймериз в Белоярском избирательном округе Евгений Казаков раскрывает технологию платной вербовки сторонников.

«Главное — это выборщики, те, кто зарегистрировался на сайте голосования. А это бюджетники. Тут уже надо просто человека брать: ты на госуслугах есть? Есть. Мы тебя зарегистрируем в качестве избирателя, и ты тут же проголосуешь. А мы тебе премию выпишем», — рассказал участник праймериз.

Кроме того, он обвинил в скупке голосов другого участника праймериз — депутата заксобрания Илью Гаффнера. «Такой, может быть, слышал — Гаффнер. Он говорит: „Нахрен мне даже вообще агитация?! Нахрен деньги тратить буду, заниматься ерундой? Сразу покупай голоса да и все“», — описал стратегию политика Казаков.

«Такой беседы [с Евгением Казаковым] быть не могло. Я с ним знаком — это депутат Белоярской городской думы. Наверно он понял, что проигрывает, вот и придумывает всякую ерунду», — прокомментировал Гаффнер. Казаков не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере Facebook.

Также есть данные о том, что он неоднократно выкупал агитматериалы своего конкурента Вячеслава Вегнера. «Мне десятками приходят сообщения с территорий, что некто Казаков покупает голоса, 500 рублей за голос. Это дело полиции, разобраться и наказать», — прокомментировал Вегнер. В пресс-службе реготделения партии уточнили, что оргкомитет может снять участника с праймериз на основании жалобы и представленных доказательств того, что он занимается подкупом.

Все три политика претендуют на роль кандидата от ЕР в свердловское заксобрание по Белоярскому одномандатному округу. Источники в муниципалитете называют Казакова человеком Гаффнера.