Квартиры в Екатеринбурге продолжат дорожать в ближайшее время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга обновила рекорд 2015 года. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), квадратный метр жилья теперь стоит 82 950 рублей. Цены растут из-за большого разрыва между спросом и предложением на рынке, рассказал URA.RU глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

«Активность на вторичном рынке сейчас достаточно высокая — спрос на высоких отметках. А квартир на продажу не так много, поэтому цены продолжают ползти вверх. В течение лета мы ждем, что ситуация начнет медленно меняться», — рассказал Хорьков, уточнив, что первичный рынок уже наполняется новыми предложениями.

Последний месяц в цене растут квартиры любого типа застройки, размера и района. Например, стоимость квадратного метра в «брежневке» выросла на 0,9% и составила 73 030 рублей. Жилье в «улучшенке» прибавило 1% и стоит 75 900 рублей. Квадратный метр в центре Екатеринбурга стал дороже на 0,3% и стоит 109 140 рублей, а в самых отдаленных районах — за неделю вырос на 0,5% до 53 860 рублей.

Из общего тренда выбиваются только комнаты, которые неизменно дешевеют. «В Екатеринбурге стало сравнительно много квартир-студий. Поэтому комнаты, коммуналки, как некий рыночный продукт потеряли свою актуальность и ищут покупателя в еще более низком ценовом сегменте», — объяснил Хорьков.

С начала года «вторичка» в Екатеринбурге подорожала на 4,9%. Нынешняя стоимость квадратного метра выше, чем в пиковый период в феврале 2015 года. В среднем цена продолжает расти по 0,5% в неделю.