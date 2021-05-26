Новая партия откроет в ЯНАО региональное отделение

В округе начата пиар-кампания партии Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Новые люди» планирует открыть в ЯНАО региональное отделение. В настоящее время сторонники партии готовят для этого почву, рассказал URA.RU инсайдер в окружной политтусовке.

«В политических кругах эту тему начали активно обсуждать, молодая партия с большими амбициями хочет зайти в ЯНАО, но ее сторонников тут единицы. Поэтому сейчас специалисты по пиару начинают продвигать в СМИ „Новых людей“. Для начала люди должны иметь представление, о ком идет речь», — делится источник.

В самой партии подтвердили возможность открытия штаба в ЯНАО, однако сроки еще не определены. «Мы общаемся со сторонниками из разных городов региона. Как только будет принято решение, мы сообщим об этом и местным жителям, и журналистам», — рассказала пресс-секретарь партии Екатерина Еременко.

Ранее URA.RU сообщало, что штабы «Новых людей» действуют уже во многих регионах России. В планах у партии открыть еще больше региональных отделений.