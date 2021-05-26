Коллега ответила учителю, заявившему о принуждении на праймериз

Учитель в Тольятти заявила, что ее заставляют голосовать на праймериз «Единой России» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Учитель школы №90 в Тольятти Алена Скворцова заявила в социальных сетях, что руководство учреждения принуждает ее голосовать на праймериз партии «Единая Россия». В случае отказа учителю, по ее словам, грозили увольнением. Однако завуч школы утверждает, что Скворцова неправильно поняла суть призывов школьной администрации.

Сообщения о давлении на учителей в городских пабликах Тольятти появились вечером 25 мая. «Завучи школы требуют от учителей, чтобы те и родители учеников переходили по ссылке, в которой голосование идет лишь в рамках одной партии — „Единой России“. Но мне никто из них не симпатичен, почему я должна за кого-то голосовать?» — написала Скворцова, сопроводив пост скриншотами переписки из чата WhatsApp с директором и завучем школы. Когда информация появилась в соцсетях, учителю пригрозили увольнением.

Завуч школы Светлана Пономаренко уточнила, что Скворцова неправильно поняла суть призыва голосовать. По ее словам, от школы №90 в праймериз ЕР участвуют два преподавателя. Один из них занимается волонтерской деятельностью, поэтому Пономаренко посчитала, что коллегу нужно поддержать за ее заслуги.

Пономаренко подчеркнула, что вызывала учителя Скворцову, чтобы обсудить оценки учеников по итогам года. «Мы с ней спокойно разговаривали, а она не давала нам слова сказать. Мы все-таки и по статусу повыше, и по возрасту постарше тоже. Не хочет голосовать — ради бога. Я даже в полемику с ней вступать не стала. Нет — значит нет. Напомнить я ей напомнила [о гражданском долге], абсолютно не давила. Она была на эмоциях и неправильно поняла мои слова про гражданский долг и работу в системе», — приводит «Тольятти24» слова Пономаренко. Завуч подчеркнула, что вопрос об увольнении учителя не поднимался.

С начала праймериз ЕР сообщения о принуждении бюджетников к участию приходили из разных регионов России. Так, похожая ситуация произошла в Свердловской области. Сотрудники бюджетных учреждений Первоуральска пожаловались, что работодатели заставляют их голосовать за депутата Закосбрания Алексея Дронова. При этом, как отмечали в пресс-службе реготделения ЕР, жалоб на принуждение в профильные ведомства не поступало.