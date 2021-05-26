Свердловская область стала лидером на всероссийских праймериз ЕР

В Свердловской области на праймериз ЕР проголосовало больше всего людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам трех дней голосования на праймериз «Единой России» лидером по числу проголосовавших стала Свердловская область, за ней идет Москва. Об этом сообщает официальный telegram-канал партии.

«Лидерами по числу проголосовавших остаются Свердловская область (более 231 тысяч проголосовавших), город Москва (181 тысяч), Московская область (172 тысяч), Краснодарский край (почти 148 тысяч) и Оренбургская область (109 тысяч человек), — сообщает канал «Единая Россия. Официально» в Telegram. Всего по стране проголосовали более 3,7 млн человек.

Электронное голосование на праймериз «Единой России» проходит с 24 по 30 мая, очное голосование состоится 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты. Примерно 10—12 июня, пройдет съезд «Единой России», где будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы.