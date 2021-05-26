26 мая 2021
25 мая 2021

Свердловская область стала лидером на всероссийских праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Единой России. Курган, единая россия, едро, флаг единой россии
В Свердловской области на праймериз ЕР проголосовало больше всего людей Фото:

По итогам трех дней голосования на праймериз «Единой России» лидером по числу проголосовавших стала Свердловская область, за ней идет Москва. Об этом сообщает официальный telegram-канал партии.

«Лидерами по числу проголосовавших остаются Свердловская область (более 231 тысяч проголосовавших), город Москва (181 тысяч), Московская область (172 тысяч), Краснодарский край (почти 148 тысяч) и Оренбургская область (109 тысяч человек), — сообщает канал «Единая Россия. Официально» в Telegram. Всего по стране проголосовали более 3,7 млн человек.

Электронное голосование на праймериз «Единой России» проходит с 24 по 30 мая, очное голосование состоится 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты. Примерно 10—12 июня, пройдет съезд «Единой России», где будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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