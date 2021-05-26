Путина попросили запретить самогонные аппараты

Аппарат бизнес-омбудсмена предлагает легализовать продажу алкоголя через интернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открытую продажу самогонных аппаратов в России необходимо запретить в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. С соответствующим предложением выступил аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров для Владимира Путина подготовил общественный омбудсмен Игорь Косарев. «Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — сообщает «Прайм» со ссылкой на документ.

Также аппарат бизнес-омбудсмена предлагает фиксировать ставки акциза на алкопродукцию на три года. «Рассмотреть вариант легализации торговли алкоголем через интернет, а также введения запрета на открытую продажу самогонных аппаратов», — говорится в документе. Предполагается, что легализация интернет-продаж уменьшит расходы на доставку благодаря увеличению среднего чека.



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что в России необходимо запретить свободную продажу самогонных аппаратов, передает Life . Инициатива поступила после того, как из-за самогонного аппарата в Екатеринбурге произошел взрыв в жилом многоквартирном доме.