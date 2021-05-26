26 мая 2021

Часть тюменцев освободили от транспортного налога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени. Тюмень , машины, автомобили, улица республики, весна, май
Отмена коснется выплат за один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил Фото:

Жителей Тюменской области, опекающих совершеннолетних инвалидов, освободили от транспортного налога. Соответствующий законопроект в окончательном чтении был принят 27 мая на заседании облдумы, которое транслируется на сайте регионального парламента.

«Сегодня налог могут не платить опекуны недееспособных инвалидов, у которых ограниченные возможности здоровья признаны с детства. Инициатива поможет уравнять с ними в правах тех, кто взял на себя заботу об инвалидах, признанных таковыми уже после совершеннолетия», — объяснил суть законопроекта его автор депутат Глеб Трубин. Отмена коснется выплат за один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.

Депутаты облдумы поддержали закон большинством голосов. Документ направлен губернатору Тюменской области Александру Моору на подпись и публикацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...