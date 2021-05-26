Часть тюменцев освободили от транспортного налога

Отмена коснется выплат за один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Тюменской области, опекающих совершеннолетних инвалидов, освободили от транспортного налога. Соответствующий законопроект в окончательном чтении был принят 27 мая на заседании облдумы, которое транслируется на сайте регионального парламента.

«Сегодня налог могут не платить опекуны недееспособных инвалидов, у которых ограниченные возможности здоровья признаны с детства. Инициатива поможет уравнять с ними в правах тех, кто взял на себя заботу об инвалидах, признанных таковыми уже после совершеннолетия», — объяснил суть законопроекта его автор депутат Глеб Трубин. Отмена коснется выплат за один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.

Депутаты облдумы поддержали закон большинством голосов. Документ направлен губернатору Тюменской области Александру Моору на подпись и публикацию.