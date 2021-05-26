26 мая 2021
25 мая 2021

Проливные дожди в ХМАО затопили десятки домов. Власти создают спецкомиссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Жители Ханты-Мансийска сообщили о массовых потопах из-за сильного ливня Фото:

В Ханты-Мансийске прошли массовые потопы из-за сильного ливня. За один день выпала месячная норма осадков, в связи с этим затопленными оказались порядка 23 жилых дома и 12 улиц. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«За один день выпала месячная норма осадков. По этой причине 32 обращения от жителей поступило вчера в ЕДДС города. На протяжении суток до самого утра сотрудники МДЭП, Водоканала, ЖКУ, УТС, Управления гражданской защиты населения откачивали воду», — сказано в сообщении на сайте администрации.

В пресс-службе добавили, что для оценки ущерба была создана комиссия по обследованию домов, пострадавших от подтопления. Результаты будут озвучены вечером на заседании КЧС.

Ранее URA.RU писало, что жители по всему ХМАО жалуются на массовые потопы. Тогда причиной потопов стал талый снег.

Улица Ханты-Мансийска после ливня

Улица Ханты-Мансийска после ливня

Один из домов Ханты-Мансийска

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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