Жители Ханты-Мансийска сообщили о массовых потопах из-за сильного ливня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске прошли массовые потопы из-за сильного ливня. За один день выпала месячная норма осадков, в связи с этим затопленными оказались порядка 23 жилых дома и 12 улиц. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«За один день выпала месячная норма осадков. По этой причине 32 обращения от жителей поступило вчера в ЕДДС города. На протяжении суток до самого утра сотрудники МДЭП, Водоканала, ЖКУ, УТС, Управления гражданской защиты населения откачивали воду», — сказано в сообщении на сайте администрации.

В пресс-службе добавили, что для оценки ущерба была создана комиссия по обследованию домов, пострадавших от подтопления. Результаты будут озвучены вечером на заседании КЧС.

Ранее URA.RU писало, что жители по всему ХМАО жалуются на массовые потопы. Тогда причиной потопов стал талый снег.

Улица Ханты-Мансийска после ливня «Типичный Ханты-Мансийск»

Улица Ханты-Мансийска после ливня «Обь»

Один из домов Ханты-Мансийска «Типичный Ханты-Мансийск»