«Открытая Россия» прекратила существование

Руководство организации опасается дальнейшего преследования своих сторонников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественная организация «Открытая Россия» прекращает свое существование. Об этом заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

«Все члены „Открытки“ исключены из организации, а их членство аннулировано», — написал Пивоваров на своей странице в Facebook. Он объяснил, что организация закрывается во избежание новых штрафов и уголовных дел в отношении ее сторонников.

МВД РФ связывает организацию с Open Russia Civic Movement предпринимателя Михаила Ходорковского. Ее деятельность признана в России нежелательной, и она была ликвидирована в 2019 году.