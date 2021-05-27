«Открытая Россия» прекратила существование

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Конференция движения
Руководство организации опасается дальнейшего преследования своих сторонников Фото:

Общественная организация «Открытая Россия» прекращает свое существование. Об этом заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

«Все члены „Открытки“ исключены из организации, а их членство аннулировано», — написал Пивоваров на своей странице в Facebook. Он объяснил, что организация закрывается во избежание новых штрафов и уголовных дел в отношении ее сторонников.

МВД РФ связывает организацию с Open Russia Civic Movement предпринимателя Михаила Ходорковского. Ее деятельность признана в России нежелательной, и она была ликвидирована в 2019 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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