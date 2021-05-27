В России рассматривают переход на дистанционный формат ЕГЭ

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, егэ, экзамен, парта, единый государственный экзамен
В Рособрнадзоре не исключают переход ЕГЭ в новый формат Фото:

В будущем в России возможна сдача единого государственного экзамена дистанционно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Рособрнадзор допускает дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем», — сообщил Музаев на встрече с журналистами, трансляция которого велась на сайте МИА «Россия сегодня». Руководитель ведомства также подчеркнул, что основной проблемой при таком формате сдачи будет обеспечение равных условий всем участникам.

Ранее Музаев рассказал, что в этом году не будет проводиться Единый государственный экзамен по математике. По его словам, на медали будет влиять оценка по русскому языку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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