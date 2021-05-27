В России отменили ЕГЭ по математике

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, егэ для родителей
ЕГЭ по математике в этом году не проводится Фото:

В 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня проводить не будут. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ по математике в этом году проводится не будет. Оценка по русскому языку будет влиять на медали», — цитирует Музаева официальный telegram-канал Рособрнадзора «Большая перемена РФ».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой раскритиковал ЕГЭ и назвал экзамен «неэффективной системой оценки знаний». Так он отреагировал на данные опроса, что 68% россиян выступили за отмену ЕГЭ, пишет «Ридус».

Ранее стало известно, что в следующем году все выпускники школ будут сдавать ЕГЭ. В 2021 году экзамен сдают только те школьники, которые планируют поступать в вузы, отметили в Рособрнадзоре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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