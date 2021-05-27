В Кремле ответили Польше на слова о «ненормальной» России

Дмитрий Песков назвал Россию дружелюбной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми соседями, но некоторые этого не приемлют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, мы ее не приемлем. Россия — дружелюбная, сильная, уверенная в себе и самостоятельная страна. Обладая этими качествами, ищет взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями. К сожалению, это не приемлют некоторые соседи», — сказал Песков во время конференц-колла. Так он ответил на слова президента Польши, что Россия «ненормальная страна».

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «агрессором». Он заявил, что планирует обсудить отношения с Москвой в ООН и ОБСЕ, пишет RT. В конце мая в Польше задержали мужчину, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. В апреле из России выслали пятерых польских дипломатов.