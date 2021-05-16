В Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб Станислав Жарына.
«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — передает издание ТАСС. Подозреваемого по имени Петр оставили под арестом на 3 месяца.
В конце апреля Россия выслала пятерых польских дипломатов. В Министерстве внутренних дел РФ подчеркнули, что Варшава сознательно предпринимает действия, направленные на разрушение отношений. Также в ведомстве напомнили о борьбе Польши с советскими памятниками и желании переписать историю.
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