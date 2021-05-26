Свердловские энергетики перейдут в режим повышенной готовности

Энергетики готовы к ЕГЭ — школы получат бесперебойное электроснабжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Облкоммунэнерго» перейдет в режим повышенной готовности на время проведения в школах Единого госэкзамена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

Режим повышенной готовности будет установлен в компании на период проведения в школах Свердловской области Единого госэкзамена — с 31 мая по 17 июля. На это время энергетики обеспечат образовательным учреждениям бесперебойное электроснабжение. Для этого отменены плановые ремонтные работы и установлен режим повышенной готовности оборудования. «Чтобы не допустить перебоев в электроснабжении школ, сотрудники территориальных подразделений компании осмотрели трансформаторные подстанции, от которых запитаны учебные заведения. Подготовили резервные источники электроснабжения и проверили исправность спецтехники и наличие ГСМ», — рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Энергетики провели инструктаж дежурных выездных бригад, а также организовали взаимодействие с руководителями пунктов проведения ЕГЭ, что позволит оперативно узнать о перебоях с питанием во время экзаменов. «В случае технологического нарушения мы готовы оперативно включить объекты от резервных источников электроснабжения, и в минимальные сроки восстановить нормальное электроснабжение», — добавил Падерин.

Основная волна ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Первое итоговое испытание выпускники сдадут уже в понедельник — школьников проверят на знание географии, химии и литературы.