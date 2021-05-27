Вирусологи сообщили о новом уровне защиты от COVID у переболевших

После коронавируса у человека создается практически пожизненный иммунитет, сказал профессор Александр Бутенко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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После того, как человек переболел коронавирусом его, помимо антител, будет защищать иммунологическая память, которая не даст ему заболеть COVID-19 повторно. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

«Есть такое понятие в иммунологии, как память иммунологическая. Повторная встреча с возбудителем, с тем же коронавирусом, приводит, без развития заболевания, к бурному развитию антител, которые препятствуют возникновению инфекции. Это [происходит] за счет антител, за счет клеточного иммунитета. Двойное действие», — сказал URA.RU Бутенко.

Ученый подчеркнул, что COVID относится к особо опасным инфекциям. «При такой категории инфекции создается иммунитет практически пожизненный. И человек не восприимчив уже к этой инфекции», — отметил Бутенко.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подтвердил наличие у людей иммунологической памяти. «Кто-то на него (человека — прим. URA.RU) чихнул, и тут же клетки памяти начинают активироваться и вырабатывать антитела, поэтому человек не заболевает. Даже если у человека уровень антител в момент заражения был не очень высокий, он начинает [их] вырабатывать, и во время инкубационного периода уровень антител повышается, поэтому человек уже не заболевает», — уточнил в беседе с URA.RU Чумаков. Вместе с тем, ученый выразил мнение, что пока нет точного понимания, возможен ли пожизненный иммунитет от коронавируса у переболевших.