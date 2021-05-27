СК объяснил слова Бастрыкина о вине родителей в стрельбе в Казани

Слова руководителя Следственного комитета были вырваны из контекста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Следственный комитет РФ разъяснил слова главы ведомства Александра Бастрыкина о вине родителей в трагедии в казанской школе. По словам пресс-службы силового ведомства, слова были вырваны из контекста, а Бастрыкин не называл родителей виновниками произошедшего.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее директор школы № 175 рассказала в разговоре с Бастрыкиным, что родители должны были сдать деньги на охрану школы, но отказались. Поэтому школу никто не охранял. Родители учеников позже сообщили, что сами собирали деньги под видом благотворительности для школы, сообщает телеканал 360. Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев убил 7 учеников и двух учителей и ранил еще десть человек.