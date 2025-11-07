Логотип РИА URA.RU
Третий аэропорт РФ приостановил полеты

Аэропорт Саратова временно приостановил полеты для гарантий безопасности
08 ноября 2025 в 04:07
Саратовский аэропорт ввел план «Ковер»

Саратовский аэропорт ввел план «Ковер»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Саратовский аэропорт временно приостановил выполнение авиасообщений. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Временно ограничен прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности перелетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.

