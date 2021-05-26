Суд огласил приговор бывшему лидеру пермских эсеров

Бывшего лидера «Справедливой России» в Чайковском приговорили к условному сроку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) вынесено решение по уголовному делу в отношении экс-лидера местного отделения «Справедливой России» Александра Бутузова. Суд приговорил его к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Политик обвинялся в хищениях денежных средств.

«Суд признал гражданина [Бутузова] виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 950 тысяч рублей. Также ему в течение трех лет запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью», — информирует пресс-служба краевого главка.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Бутузова началось год назад. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) и хищении чужого имущества (ч.4. ст. 160 УК РФ). Судом установлено, что Бутузов похитил деньги со счетов трех управляющих компаний, директором которых он являлся, и присвоил их себе. Кроме того, он переводил со счетов УК крупные денежные суммы подконтрольным ему юрлицам по фиктивным основаниям.

Ущерб от действий Бутузова оценен в суммы от одного до шести миллионов рублей. Обвинение просило приговорить его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Бутузов возглавил отделение СР в Чайковском в июле 2018 года. Одновременно с этим он являлся предпринимателем и членом совета реготделения партии в крае.